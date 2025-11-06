Парламент Швеції дав дозвіл на видобуток урану в країні

Незважаючи на занепокоєння кількох муніципалітетів, Риксдаг (парламент Швеції) проголосував за те, щоб знову дозволити видобуток урану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Sweden Herald.

Урядові партії та "Шведські демократи" проголосували за скасування заборони, тоді як опозиція виступила проти цієї пропозиції. У підсумоквому голосуванні з перевагою в один голос перемогла сторона прибічників видобутку урану.

Прибічники вважають, що якщо Швеція хоче мати ядерну енергетику, вона також повинна бути відкритою для видобутку сировини – урану.

"Я розумію, що багато людей занепокоєні питанням видобутку корисних копалин, і це занепокоєння слід сприймати серйозно", – заявив під час дебатів депутат Єспер Скалберг Карлссон, додавши, що він не очікує масового видобутку урану на кожній лісовій галявині.

Представник Партії зелених Аманда Лінд налаштована різко критично.

"Це величезна зрада всіх тих, хто живе поблизу уранових родовищ Швеції. Тепер людям знову доведеться жити зі страхом, що їхній район буде знищено", – каже вона.

Рішення також означає, що на шахти, де знайдено невелику кількість урану, не поширюватимуться вимоги щодо отримання дозволів і муніципальне вето. Це може бути у випадку, коли уран знаходять як вторинну сировину.

Зміни набудуть чинності вже за два місяці, з 1 січня.

Водночас уряд хоче піти ще далі, і в майбутньому очікується, що здатність муніципалітетів відмовляти у видобутку урану зникне повністю. Уряд хоче, щоб видобуток урану називався не ядерним інструментом, а ядерною діяльністю, що змінює можливість зупинити її.

Пропозиція винесена на обговорення, але ці зміни можуть набути чинності з 1 липня наступного року.

У муніципалітетах з великими запасами урану, серед яких Фальчепінг, Естерсунд і Вільгельміна, застерігають про негативні наслідки для довкілля, сільськогосподарських ландшафтів і тваринництва. Кажуть, що це також може вплинути на водопостачання.

Противники також вказують на кілька ризиків для довкілля і здоров'я, пов'язаних з відновленням видобутку урану, і соціал-демократи дуже критично ставляться до ослаблення муніципального вето.

Заборона на видобуток урану була запроваджена у 2018 році.

Два роки тому парламент Швеції підтримав законодавчу пропозицію уряду щодо розвитку атомної енергетики.

Уряд Швеції перед цим заявив, що зніме обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.