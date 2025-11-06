Парламент Швеции дал разрешение на добычу урана в стране

Несмотря на беспокойство нескольких муниципалитетов, Риксдаг (парламент Швеции) проголосовал за то, чтобы снова разрешить добычу урана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Sweden Herald.

Правительственные партии и "Шведские демократы" проголосовали за отмену запрета, тогда как оппозиция выступила против этого предложения. В основном голосовании с перевесом в один голос победила сторона сторонников добычи урана.

Сторонники считают, что если Швеция хочет иметь ядерную энергетику, она также должна быть открытой для добычи сырья – урана.

"Я понимаю, что многие люди обеспокоены вопросом добычи полезных ископаемых, и это беспокойство следует воспринимать серьезно", – заявил во время дебатов депутат Еспер Скалберг Карлссон, добавив, что он не предусматривает широкомасштабной добычи урана на каждой лесной поляне.

Представитель Партии зеленых Аманда Линд настроена резко критически.

"Это огромное предательство всех тех, кто живет вблизи урановых месторождений Швеции. Теперь людям снова придется жить со страхом, что их район будет уничтожен", – говорит она.

Решение также означает, что на шахты, где найдено небольшое количество урана, не будут распространяться требования по получению разрешений и муниципальное вето. Это может быть в случае, когда уран находят как вторичное сырье.

Изменения вступят в силу уже через два месяца, с 1 января.

В то же время правительство хочет пойти еще дальше, и в будущем ожидается, что способность муниципалитетов отказывать в добыче урана исчезнет полностью. Правительство хочет, чтобы добыча урана называлась не ядерным инструментом, а ядерной деятельностью, что меняет возможность остановить ее.

Предложение вынесено на обсуждение, но эти изменения могут вступить в силу с 1 июля следующего года.

В муниципалитетах с большими запасами урана, среди которых Фальчепинг, Эстерсунд и Вильгельмина, предостерегают о негативных последствиях для окружающей среды, сельскохозяйственных ландшафтов и животноводства. Говорят, что это также может повлиять на водоснабжение.

Противники также указывают на несколько рисков для окружающей среды и здоровья, связанных с возобновлением добычи урана, и социал-демократы очень критически относятся к ослаблению муниципального вето.

Запрет на добычу урана был введен в 2018 году.

Два года назад парламент Швеции поддержал законодательное предложение правительства по развитию атомной энергетики.

Правительство Швеции перед этим заявило, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.