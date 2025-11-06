В бельгийском Остенде зафиксировали неизвестный дрон, НАТО предлагает стране помощь

Местная полиция бельгийского Остенде в среду вечером получила несколько сообщений о беспилотнике, замеченном над центром города около 19:00.

Это подтвердила пресс-секретарь полиции Элине Гоеминне, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Кадры с беспилотником будут тщательно изучены, "как и в случае со всеми другими сообщениями такого типа", сообщила пресс-секретарь.

Это лишь последний инцидент в серии похожих случаев появления неизвестных беспилотников над бельгийскими городами и военными объектами страны.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном эти инциденты. Согласно сообщению пресс-секретаря Альянса, Франкен проинформировал Рютте о недавних случаях обнаружения беспилотников в Бельгии, и "союзники предлагают поддержку в решении этой проблемы".

Офис министра отказался уточнить характер этой поддержки.

Заседание Совета национальной безопасности, посвященное угрозе беспилотников, запланировано на четверг в 10:00 утра.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушили воздушное движение и военные операции, стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.

Напомним, во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.