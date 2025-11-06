В парламенті Молдови відмовилися створювати групи дружби з РФ і Білоруссю

У парламенті Молдови нового скликання не буде груп дружби з Росією та Білоруссю.

Про це повідомила 6 листопада віцеспікерка законодавчого органу Дойна Герман, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За її словами, таке рішення ухвалила парламентська комісія з питань зовнішньої політики у зв'язку з російською агресією проти України.

Герман наголосила, що групи дружби відіграють важливу роль у діяльності парламенту, однак тільки якщо йдеться про дружні країни. "Ми переконані в необхідності створення груп дружби з державами, які поважають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність інших країн, а також людську гідність і свободу", – підкреслила вона.

Віцеспікерка парламенту наголосила, що зараз у парламенті діють групи дружби з національними парламентами 54 держав. "Молдова – миролюбна країна, у нас багато добрих друзів. Завдяки групам дружби ми зміцнюємо діалог, співпрацю і взаємну довіру між народами", – підсумувала вона.

Зазначимо, напередодні, 5 листопада, голова фракції соціалістів Ігор Додон розкритикував виключення Росії та Білорусі зі списку країн, для яких у парламенті створюють групи дружби. "Такий ганебний випадок відбувається вперше за 34 роки незалежності. Йдеться про дві держави, що мають стратегічно важливе значення, з якими нас пов'язувала довга дружба, а також економічна і культурна співпраця", – заявив Додон.

Також зазначимо, що Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".

Депутат-соціаліст і віцеспікер парламенту Молдови Влад Батринча розкритикував таке рішення уряду.

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти на Одещині.