В парламенте Молдовы отказались создавать группы дружбы с РФ и Беларусью

В парламенте Молдовы нового созыва не будет групп дружбы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщила 6 ноября вице-спикер законодательного органа Дойна Герман, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По ее словам, такое решение приняла парламентская комиссия по вопросам внешней политики в связи с российской агрессией против Украины.

Герман отметила, что группы дружбы играют важную роль в деятельности парламента, однако только если речь идет о дружественных странах. "Мы убеждены в необходимости создания групп дружбы с государствами, которые уважают суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран, а также человеческое достоинство и свободу", – подчеркнула она.

Вице-спикер парламента подчеркнула, что сейчас в парламенте действуют группы дружбы с национальными парламентами 54 государств. "Молдова – миролюбивая страна, у нас много добрых друзей. Благодаря группам дружбы мы укрепляем диалог, сотрудничество и взаимное доверие между народами", – подытожила она.

Отметим, накануне, 5 ноября, председатель фракции социалистов Игорь Додон раскритиковал исключение России и Беларуси из списка стран, для которых в парламенте создают группы дружбы. "Такой позорный случай происходит впервые за 34 года независимости. Речь идет о двух государствах, имеющих стратегически важное значение, с которыми нас связывала долгая дружба, а также экономическое и культурное сотрудничество", – заявил Додон.

Также отметим, что Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

Депутат-социалист и вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча раскритиковал такое решение правительства.

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БпЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.