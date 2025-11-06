У Польщі стартує програма військового вишколу – в 2026 році хочуть підготувати 400 тисяч осіб

У Польщі 22 листопада стартує програма універсальної військової підготовки "wGotowości".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Запуск програми загального військового вишколу розпочнеться 22 листопада. Вона складатиметься з кількох модулів. Взяти участь у пілоті можуть повнолітні громадяни Польщі. Підготовку пройдуть максимум 25 тисяч осіб.

Програма буде відкрита для всіх громадян Польщі – дітей, учнів початкових та середніх шкіл, працівників та компаній у формі індивідуального та групового навчання, а також для людей похилого віку.

Програму реалізовуватимуть 132 підрозділи, переважно на базі Сил територіальної оборони, за участі Оперативного командування Збройних сил. Косіняк-Камиш запевнив, що програма досягне повної готовності на початку наступного року.

"Кожен з нас покликаний дбати про свою Батьківщину. Не всі будуть служити в армії, не всі стануть солдатами, не всі приймуть присягу, але кожен з нас повинен мати навички, знання і практичні знання, як поводитися в складній ситуації (...): повінь, надзвичайна ситуація, дорожньо-транспортна пригода, а також загроза збройного конфлікту", – обґрунтував він запровадження програми.

"Наступного, 2026 року, ми підготуємо загалом близько 400 тисяч осіб: індивідуально, в групах, в рамках програми "Освіта з армією", в рамках підготовки резерву та добровільної базової військової служби", – оголосив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

Програма універсальної оборонної підготовки "wGotowości" готувалася протягом шести місяців. Заявки на навчання можна подавати через застосунок mObywatel.

"Я хотів би, щоб набір розпочався негайно. Сьогодні у кожного в кишені є мобільний телефон, у нас 10 мільйонів користувачів застосунку mObywatel. Цей додаток для вас, і він готовий вже зараз", – запевнив Томчик.

При реєстрації на навчання в mObywatel є чотири курси на вибір: базовий курс безпеки, курс виживання, медичний курс, курс кібергігієни.

Навчальні курси проходять у вихідні дні, зазвичай тривають один день і організовуються по всій країні.

Як наголошують у Міністерстві оборони, військова підготовка не прирівнюється до військової служби, вона не закінчується прийняттям присяги чи зарахуванням до списків резервістів.

