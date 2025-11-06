В Польше 22 ноября стартует программа универсальной военной подготовки "wGotowości".

Об этом сообщил вице-премьер Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Запуск программы общей военной подготовки начнется 22 ноября. Она будет состоять из нескольких модулей. Принять участие в пилоте могут совершеннолетние граждане Польши. Подготовку пройдут максимум 25 тысяч человек.

Программа будет открыта для всех граждан Польши – детей, учащихся начальных и средних школ, работников и компаний в форме индивидуального и группового обучения, а также для пожилых людей.

Программу будут реализовывать 132 подразделения, преимущественно на базе Сил территориальной обороны, при участии Оперативного командования Вооруженных сил. Косиняк-Камыш заверил, что программа достигнет полной готовности в начале следующего года.

"Каждый из нас призван заботиться о своей Родине. Не все будут служить в армии, не все станут солдатами, не все примут присягу, но каждый из нас должен иметь навыки, знания и практические знания, как вести себя в сложной ситуации (...): наводнение, чрезвычайная ситуация, дорожно-транспортное происшествие, а также угроза вооруженного конфликта", – обосновал он введение программы.

"В следующем, 2026 году, мы подготовим всего около 400 тысяч человек: индивидуально, в группах, в рамках программы "Образование с армией", в рамках подготовки резерва и добровольной базовой военной службы", – объявил заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик.

Программа универсальной оборонной подготовки "wGotowości" готовилась в течение шести месяцев. Заявки на обучение можно подавать через приложение mObywatel.

"Я хотел бы, чтобы набор начался немедленно. Сегодня у каждого в кармане есть мобильный телефон, у нас 10 миллионов пользователей приложения mObywatel. Это приложение для вас, и оно готово уже сейчас", – заверил Томчик.

При регистрации на обучение в mObywatel есть четыре курса на выбор: базовый курс безопасности, курс выживания, медицинский курс, курс кибергигиены.

Учебные курсы проходят в выходные дни, обычно длятся один день и организуются по всей стране.

Как отмечают в Министерстве обороны, военная подготовка не приравнивается к военной службе, она не заканчивается принятием присяги или зачислением в списки резервистов.

Как сообщалось, Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками в течение нескольких месяцев, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".

В конце октября в Польше началось строительство завода по производству снарядов калибра 155 мм.