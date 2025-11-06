Зеленський закликав ЄС прискоритись із рішенням щодо росактивів

Президент Володимир Зеленський на тлі чергової масованої атаки РФ на Україну закликав ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ на користь Києва.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що цієї ночі РФ випустила по Україні 135 ударних дронів. Головними цілями російських окупантів були об’єкти енергетики.

"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо. Дуже важливо, щоб Америка, Європа та "сімка" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах", – підкреслив він.

За словами Зеленського, "Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту".

"Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", – резюмував він.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на необхідності надати Україні "надійні" зобов'язання щодо фінансування, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду.

Повідомляли також, що керівництво Європейської комісії та бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо росактивів.

Водночас у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.