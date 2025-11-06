Зеленский призвал ЕС ускорить решение по россактивам

Президент Владимир Зеленский на фоне очередной массированной атаки РФ на Украину призвал принять решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Киева.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что этой ночью РФ выпустила по Украине 135 ударных дронов. Главными целями российских оккупантов были объекты энергетики.

"То, что россияне продолжают бить по энергетике и гражданским, в очередной раз показывает, что давления сейчас недостаточно. Очень важно, чтобы Америка, Европа и "семерка" продолжали санкционную и тарифную работу по российской торговле энергоресурсами и финансами", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, "Москва наконец должна осознать серьезность Европы в отношении самозащиты".

"Пришло время принять решение по российским замороженным активам. Политическая воля уже есть, и мы рассчитываем на оперативную реализацию технического решения. Совершенно справедливо, чтобы деньги агрессора работали на защиту от его войны", – резюмировал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подчеркнул необходимость предоставить Украине "надежные" обязательства по финансированию, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда.

Сообщалось также, что руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться выйти из политического тупика по росактивам.

В то же время в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.