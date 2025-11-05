В Ірландії зобов'язали власників птиці не випускати її надвір через спалах пташиного грипу

У середу, 5 листопада, Ірландія ввела обов'язковий загальнонаціональний порядок утримання птахів у приміщеннях, який набирає чинності з 10 листопада, після першого спалаху високопатогенного пташиного грипу на фермі в країні з 2022 року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Швидке сезонне поширення в Європі пташиного грипу викликало занепокоєння урядів і птахівничої галузі після того, як він спустошив стада по всьому світу в останні роки, порушивши постачання, спричинивши зростання цін на продукти харчування та підвищивши ризик передачі вірусу людині.

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин повідомила у середу, 5 листопада, що в ірландському місті Карлоу був виявлений вірус у поголів'ї індиків, що налічувало 3240 птахів – з них померли 3130.

За даними Міністерства сільського господарства Ірландії, протягом останнього року вірус широко поширювався серед диких птахів по всій Ірландії.

Зокрема, зазначається, що в графстві Корк зафіксували 12 випадків у популярному парку дикої природи, внаслідок чого він був змушений закритися до кінця листопада.

За день до цього ввела обов'язкові заходи щодо утримання птахів по всій території Англії Велика Британія. Від епідемії постраждали птахівники в низці країн Європи. У Нідерландах заборону випускати птицю надвір запровадили раніше у жовтні.

У Польщі довелось знищити 100 тисяч свійських птахів. 31 жовтня стало відомо, що в Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок спалаху пташиного грипу; хвороба продовжує ширитися країною.

В Австрії з 3 листопада запровадили режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу, випадки якого зафіксовані серед диких птахів у низці федеральних земель.