В Австрії запровадять режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу

В Австрії з 3 листопада запроваджують режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу, випадки якого зафіксовані серед диких птахів у низці федеральних земель.

Про це пише АРА, передає "Європейська правда".

Після масштабного спалаху пташиного грипу в сусідній Німеччині та перших випадків захворювання диких птахів у Нижній Австрії та Верхній Австрії, з 3 листопада країна буде класифікована як "зона підвищеного ризику".

Міністерство охорони здоров'я опублікувало відповідне оголошення. Птицю більше не можна годувати на відкритому повітрі.

У Верхній Австрії пташиний грип був виявлений у чотирьох мертвих лебедях в Еннсі. Верхньоавстрійська сільськогосподарська палата заявила, що з так званою осінньою міграцією перелітних птахів слід очікувати подальших спалахів.

Хоча немає вимоги тримати птицю в приміщенні, в рекомендаціях зазначено, що птицю необхідно "якнайкраще захищати від контакту з дикими птахами", наприклад, за допомогою сіток. Тварин необхідно годувати та напувати в сараї або під навісом.

Транспортні засоби, зони завантаження та обладнання повинні бути очищені та продезінфіковані з "особливою ретельністю". Якщо птиця менше їсть і п'є, кури несуть менше яєць або гине більше тварин, про це необхідно повідомити компетентний орган.

Зазначимо, 29 жовтня у німецькій землі Саар через загрозу розповсюдження пташиного грипу власникам птиці заборонили випускати птахів надвір, що стало першим таким рішенням в країні.

31 жовтня стало відомо, що в Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок спалаху пташиного грипу; хвороба продовжує ширитися країною.

Від епідемії постраждали птахівники і в інших країнах Європи. У Нідерландах заборону випускати птицю надвір запровадили раніше цього місяця. У Польщі довелось знищити 100 тисяч свійських птахів.