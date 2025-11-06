Испания приказала держать птицу в закрытых помещениях из-за вспышки птичьего гриппа

Испания с 10 ноября потребует содержания домашней птицы в закрытых помещениях в зонах повышенного риска, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа.

Об этом сообщило в четверг Министерство сельского хозяйства Испании, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вспышки заболевания участились по всей Европе, а несколько новых случаев были обнаружены в Испании.

Меры являются предупредительными и принимаются после того, как уровень риска увеличился в последние недели, заявили в министерстве, ссылаясь на растущее количество инфекций среди диких и домашних птиц в Северной и Центральной Европе.

Новые правила запрещают разведение птицы на открытом воздухе, совместные источники воды с дикими птицами и использование уток и гусей наряду с другими видами.

Этот шаг следует за аналогичными приказами об изоляции в Ирландии, Франции и Великобритании за последние недели, поскольку случаи заболевания растут с возвращением перелетных птиц в Европу на зимовку.

31 октября стало известно, что в Германии забили более полумиллиона животных в результате вспышки птичьего гриппа; болезнь продолжает распространяться по стране.

В Австрии с 3 ноября ввели режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа, случаи которого зафиксированы среди диких птиц в ряде федеральных земель.