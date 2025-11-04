Британія запровадила обов’язкове утримання птахів через спалахи пташиного грипу

Велика Британія ввела обов'язкові заходи щодо утримання птахів по всій території Англії з метою уповільнення поширення пташиного грипу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Обов’язкові заходи щодо утримування птахів набудуть чинності в четвер, 6 листопада.

Лише у понеділок, 3 листопада, було підтверджено два спалахи в комерційних птахофермах, один у Північному Йоркширі, інший у Девоні, а також третій серед птахів, що утримуються в неволі, в Східному Сассексі.

Наразі у Великій Британії зафіксовано 23 спалахи захворювання, з них 19 в Англії.

Як зазначається, власники менше 50 птахів звільнені від заходів щодо утримання птахів у приміщенні, за умови, що яйця та продукти птахівництва призначені виключно для власного споживання.

Захворювання поширюється переважно дикими птахами, які восени мігрують на південь.

Від епідемії постраждали птахівники в низці країн Європи. У Нідерландах заборону випускати птицю надвір запровадили раніше цього місяця. У Польщі довелось знищити 100 тисяч свійських птахів.

29 жовтня у німецькій землі Саар через загрозу поширення пташиного грипу власникам птиці заборонили випускати птахів надвір, що стало першим таким рішенням в країні.

31 жовтня стало відомо, що в Німеччині забили понад пів мільйона тварин внаслідок спалаху пташиного грипу; хвороба продовжує ширитися країною.

В Австрії з 3 листопада запровадили режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу, випадки якого зафіксовані серед диких птахів у низці федеральних земель.