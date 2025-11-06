Латвия внесла дополнительные средства в инициативу по закупке оружия США для Украины

Латвия решила внести в инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), которая предусматривает закупку американского оружия для Украины, дополнительные 2,2 млн евро.

Об этом в Х сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует "Европейская правда".

Он поблагодарил Латвию за дополнительный вклад в инициативу PURL и финансовую помощь на Коалицию укрытий.

"Крайне важно участие в проекте государств НАТО "Реноватор" по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине", – добавил он.

В четверг, 6 ноября, Шмыгаль принял участие в церемонии передачи Украине бронетранспортеров Patria 6x6 на военной базе "Адажи" неподалеку от Риги.

В целом Украина получила от Латвии 21 бронемашину. Они сразу станут на вооружение Сил специальных операций, рассказал Шмыгаль.

Всего в 2025 году украинская сторона получила все обещанные Латвией 42 бронемашины, добавил он.

Кроме того, Латвия передала Украине еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T).

Напомним, в сентябре правительство Латвии поддержало проект постановления о выделении 5 млн евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины.

По состоянию на октябрь через PURL собрали 2 млрд долларов. В том же месяце в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.