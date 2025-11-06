Украина синхронизировала с Евросоюзом свои санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, в частности по синхронизации мер с 19-м пакетом санкций против России, принятым Евросоюзом.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский также добавил, что украинская сторона работает также и для распространения санкций Евросоюза в юрисдикциях других европейских стран за пределами ЕС.

"Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается минимум в десятки миллиардов евро ежегодно", – отметил он.

Зеленский также проинформировал, что Украина применяет свои новые санкции против российских субъектов, которые работают на добычу ресурсов в Арктике и благодаря этому – на финансирование российской способности воевать.

"Уже знаем, что этот наш санкционный шаг будет продолжен партнерами через учет наших предложений в их санкционных пакетах", – добавил президент.

Он также поручил готовить новые решения СНБО Украины по соответствующим представлениям в отношении субъектов в сфере российской пропаганды и военного производства, а также против коллаборационистов.

Напомним, в конце октября Соединенные Штаты впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента. В частности, под санкции попали "Роснефть" и "Лукойл".

Тогда же Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

"Энергетический" блок пакета санкций, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

