В РФ заявляют, что Молдова не может закрыть их "Русский дом" до лета 2026 года

В посольстве России в Молдове заявили, что российский культурный центр "Русский дом" якобы невозможно будет закрыть раньше лета 2026 года.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление посольство РФ опубликовало в своем Telegram.

В посольстве назвали намерения Молдовы разорвать с Россией соглашение о функционировании культурных центров, по которому "Русский дом" находится в Кишиневе, "безосновательными" и "контрпродуктивными" и пожаловались на "антагонизацию всего, что связано с Россией".

"Эскалационный шаг молдовских властей подрывает правовую основу наших двусторонних отношений. Он противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве 2001 года, согласно которому стороны должны всесторонне способствовать развитию сотрудничества в гуманитарной сфере... Напомним, по этому документу РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет Молдовы, ее нейтральный статус и территориальную целостность", – заявили в посольстве РФ.

Также там утверждают, что Молдова якобы не может закрыть российский культурный центр после расторжения соглашения раньше, чем летом 2026 года.

"Согласно ст. 17 упомянутого Соглашения 1998 года, деятельность Российского центра науки и культуры при условии заблаговременного, за шесть месяцев, оповещения нас молдовской стороной не может быть прекращена раньше середины следующего года. При необходимости мы расширим спектр культурных мероприятий, проводимых непосредственно российским посольством", – говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе Молдова сделала следующий шаг к денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, в результате чего в Кишиневе закроется "Русский дом".

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БпЛА, которыми атаковали украинские порты в Одесской области.

Молдовские социалисты заявили, что будут отстаивать "Русский дом".

Также в парламенте Молдовы нового созыва отказались создавать группы дружбы с РФ и Беларусью.