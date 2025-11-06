Беларусь отказалась пропускать литовские грузовики и ждет, что Литва откроет границу

В Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране в связи с решением Литвы на месяц закрыть границу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД Беларуси.

Спикер вспомнил заявления литовского премьера Инги Ругинене относительно диалога с Беларусью по возвращению в Литву грузовиков, которые на момент решения Вильнюса о закрытии границы находились в Беларуси и не успели вернуться.

"Напоминаем, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия", – прокомментировал он.

"Призываем власти Литвы восстановить нормальное функционирование пограничных переходов... Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают десятки тысяч граждан обеих стран и ЕС в целом... О каких-то выборочных мерах не может быть и речи", – добавил он.

Напомним, премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс обратится к Беларуси с просьбой пропустить около 5 тысяч литовских грузовиков и полуприцепов, которые не могут вернуться домой из-за закрытия границы.

После закрытия границы Литвой Беларусь объявила свои контрмеры. С 31 октября Беларусь запретила ехать грузовикам с литовской регистрацией иначе, как через закрытую границу с Литвой .

С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их стать в специально определенных местах – кроме тех, которые везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения о закрытии границы огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.