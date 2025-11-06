Радник Трампа виступив перед ультраправими у Німеччині

Радник президента США Дональда Трампа Алекс Брузевіц відвідав Німеччину, де заявив лідерам ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", що він вважає їх "сміливими візіонерами", які формують майбутнє країни.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Брузевіц, гуру соціальних медіа, якому приписують допомогу Трампу в поверненні до Білого дому, зараз є старшим радником Never Surrender, політичного комітету Трампа.

Виступаючи в середу, 5 листопада, в Берліні перед залом, заповненим парламентарями та прихильниками "АдН", Брузевіц заявив, що консерватори MAGA та члени німецької ультраправої партії, що набирає силу, об'єдналися в спільній боротьбі разом з іншими націоналістичними силами по всьому світу проти "марксистів" та "глобалістів", яку він назвав "духовною війною за душу наших націй".

"Ми в цьому разом. Глобалісти бояться об'єднаних патріотів більше за все", – заявив він.

Під час своєї промови в Берліні Брузевіц зазначив, що республіканці MAGA зіштовхнулися із "подібним переслідуванням" у США.

"Коли я сиджу і спостерігаю за тим, що відбувається по всій Європі з цензурою, те саме відбувалося в Америці. Ви не можете дозволити, щоб це сталося тут. Ви повинні захищати свободу слова", – заявив він.

Брузевіц також неодноразово цитував уривки з Біблії і закликав німців прийняти американський тип християнського націоналізму, який, хоча і підтримується деякими політиками "АдН", є в основному чужим для німців.

"Німеччину та Америку можуть розділяти тисячі кілометрів океану, але ми стикаємося з тими самими ворогами, тими самими загрозами, тими самими підступними силами, що намагаються нас знищити", – додав він.

Зауважимо, після того, як Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що це "не демократія, а тиранія під маскою".

Варто також нагадати, що депутати Бундестагу Штеффен Котре і Райнер Ротфус від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" планують відрядження до Сочі в середині листопада.