Советник Трампа выступил перед ультраправыми в Германии

Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брузевиц посетил Германию, где заявил лидерам ультраправой партии "Альтернатива для Германии", что он считает их "смелыми визионерами", которые формируют будущее страны.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Брузевиц, гуру социальных медиа, которому приписывают помощь Трампу в возвращении в Белый дом, сейчас является старшим советником Never Surrender, политического комитета Трампа.

Выступая в среду, 5 ноября, в Берлине перед залом, заполненным парламентариями и сторонниками "АдН", Брузевиц заявил, что консерваторы MAGA и члены немецкой ультраправой партии, набирающей силу, объединились в совместной борьбе вместе с другими националистическими силами по всему миру против "марксистов" и „глобалистов", которую он назвал "духовной войной за душу наших наций".

"Мы в этом вместе. Глобалисты боятся объединенных патриотов больше всего", – заявил он.

Во время своей речи в Берлине Брузевиц отметил, что республиканцы MAGA столкнулись с "подобным преследованием" в США.

"Когда я сижу и наблюдаю за тем, что происходит по всей Европе с цензурой, то же самое происходило в Америке. Вы не можете позволить, чтобы это произошло здесь. Вы должны защищать свободу слова", – заявил он.

Брузевиц также неоднократно цитировал отрывки из Библии и призвал немцев принять американский тип христианского национализма, который, хотя и поддерживается некоторыми политиками "АдН", в основном чужд немцам.

"Германию и Америку могут разделять тысячи километров океана, но мы сталкиваемся с теми же врагами, теми же угрозами, теми же коварными силами, которые пытаются нас уничтожить", – добавил он.

Отметим, после того, как Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это "не демократия, а тирания под маской".

Стоит также напомнить, что депутаты Бундестага Штеффен Котре и Райнер Ротфус от ультраправой "Альтернативы для Германии" планируют командировку в Сочи в середине ноября.