У Британії затримали члена ХАМАС, який перевозив зброю для терактів на єврейські установи

Британія заарештувала чоловіка, якого підозрюють у допомозі в придбанні та зберіганні зброї для потенційних нападів на ізраїльські та єврейські установи в Європі, і якого розшукує Німеччина.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Федеральний прокурор Німеччини заявив у четвер, 6 листопада, що цей чоловік, Мохаммед А., був членом бойового угруповання ХАМАС і двічі зустрічався з іншим членом угруповання в Берліні протягом літа.

Йому було передано п'ять пістолетів і боєприпаси, які він перевіз до Відня для зберігання.

"Метою цієї діяльності була підготовка смертоносних нападів ХАМАС на ізраїльські або єврейські установи в Німеччині та Європі", – заявили німецькі прокурори.

Його контактна особа в Берліні, німецький громадянин Абед Аль Г., був одним із трьох підозрюваних "іноземних агентів" ХАМАС, затриманих минулого місяця за підозрою в спробі придбати зброю для терактів.

Під час арештів поліція вилучила автомат АК-47, пістолети та боєприпаси.

Цього ж дня стало відомо, що внутрішня розвідка Австрії виявила у Відні схованку зі зброєю, яка може бути пов'язана з терористичним угрупуванням ХАМАС і призначена для використання в "можливих терористичних атаках в Європі".

Також нагадаємо, що вранці 5 листопада чоловік у Франції спрямував легковий автомобіль на пішоходів та велосипедистів. Постраждали 10 людей. Одразу після аварії повідомляли, що інцидент має ознаки ісламістського теракту.