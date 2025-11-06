У Відні виявили зброю, пов’язану з ХАМАС, для можливих терактів у Європі

Внутрішня розвідка Австрії виявила у Відні схованку зі зброєю, яка може бути пов'язана з терористичним угрупованням ХАМАС і призначена для використання в "можливих терористичних атаках в Європі".

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни у четвер, 6 листопада, цитує AP, пише "Європейська правда".

Відомство стверджує, що 39-річний невідомий громадянин Великої Британії, який начебто "мав тісні зв'язки зі схованкою зі зброєю", був заарештований у Лондоні в понеділок, 3 листопада.

Він перебуває під вартою до наступного засідання Вестмінстерського магістратського суду в понеділок.

"За поточним станом розслідування, ймовірними цілями цих атак були ізраїльські або єврейські установи в Європі", – заявили в австрійському міністерстві.

Як зазначається, схованка зброї та підозрюваний були частиною міжнародного скоординованого розслідування, проведеного Управлінням державної безпеки та розвідки країни (DSN) "щодо глобальної терористичної організації, пов'язаної з ХАМАС".

У ході розслідування, за даними міністерства, розвідувальна служба виявила "підозру, що група ввезла зброю до Австрії для використання в можливих терористичних атаках в Європі".

Схованка зі зброєю, яка, як вважається, належить невизначеним іноземним операціям, пов'язаним з ХАМАС, була виявлена у валізі в орендованому складському приміщенні у Відні і містила п'ять пістолетів та 10 супутніх магазинів.

Нагадаємо, 1 листопада спеціальний поліцейський підрозділ заарештував 22-річного чоловіка в Берліні – його підозрюють у тероризмі. Він також виявився симпатиком терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Вранці 5 листопада чоловік у Франції спрямував легковий автомобіль на пішоходів та велосипедистів. Постраждали 10 людей. Одразу після аварії повідомляли, що інцидент має ознаки ісламістського теракту.