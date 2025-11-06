В Британии задержали члена ХАМАС, который перевозил оружие для терактов

Великобритания арестовала мужчину, подозреваемого в помощи в приобретении и хранении оружия для потенциальных нападений на израильские и еврейские учреждения в Европе, и которого разыскивает Германия.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Федеральный прокурор Германии заявил в четверг, 6 ноября, что этот мужчина, Мохаммед А., был членом боевой группировки ХАМАС и дважды встречался с другим членом группировки в Берлине в течение лета.

Ему было передано пять пистолетов и боеприпасы, которые он перевез в Вену для хранения.

"Целью этой деятельности была подготовка смертоносных нападений ХАМАС на израильские или еврейские учреждения в Германии и Европе", – заявили немецкие прокуроры.

Его контактное лицо в Берлине, немецкий гражданин Абед Аль Г., был одним из трех подозреваемых "иностранных агентов" ХАМАС, задержанных в прошлом месяце по подозрению в попытке приобрести оружие для терактов.

Во время арестов полиция изъяла автомат АК-47, пистолеты и боеприпасы.

В этот же день стало известно, что внутренняя разведка Австрии обнаружила в Вене тайник с оружием, который может быть связан с террористической группировкой ХАМАС и предназначен для использования в "возможных террористических атаках в Европе".

Также напомним, что утром 5 ноября мужчина направил легковой автомобиль на пешеходов и велосипедистов. Пострадали 10 человек. Сразу после аварии сообщали, что инцидент имеет признаки исламистского теракта.