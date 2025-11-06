В Латвии ввели тест на реакцию перед пользованием прокатным транспортом

Сейм Латвии одобрил изменения в законодательство, которым сервисы проката транспорта – от авто до электросамокатов – обязали осуществлять ряд проверок пользователя перед допуском к управлению, в том числе проверять реакцию.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В четверг 6 ноября Сейм Латвии поддержал поправки к закону о дорожном движении в финальном чтении. Ими вводится обязательство для провайдеров услуг проката убедиться, что пользователь достиг необходимого возраста, имеет право на управление соответствующим транспортным средством и провести тест на реакцию, чтобы исключить алкогольное или наркотическое опьянение.

За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы от 70 до 350 евро.

Как должен быть технически реализован тест на реакцию, пока неизвестно.

В то же время Сейм отклонил предложение нескольких депутатов о запрете пользования прокатными электросамокатами с полуночи до 5 утра.

Также принятые поправки вводят обязательную регистрацию и страховку гражданской ответственности для электровелосипедов и электросамокатов, которые используются в дорожном движении.

Переходный период в этом вопросе начнется 1 февраля и продлится до 30 апреля 2026 года. Тех, кто до 1 мая не позаботится о регистрации и страховании, начнут штрафовать.

Париж стал первой столицей в Европе, где по результатам референдума прокатные электросамокаты оказались под запретом.

В чешской Праге также запретят прокатные электросамокаты с января 2026 года.

Словакия недавно ввела ограничение скорости движения по тротуару – до 6 км/ч, в том числе для пешеходов.

