На півдні Швеції через дрони призупинили роботу аеропорту

У районі аеропорту Гетеборг-Ландветтер, що на півдні Швеції, в четвер увечері помітили невідомі безпілотники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Про появу безпілотників над аеропортом повідомило Управління цивільної авіації Швеції.

"Можу підтвердити, що дрони були помічені в Ландветтері. Наразі повітряний рух призупинено", – додав речник управління Бйорн Ставас.

Рейси до Гетенборга тимчасово перенаправляють до інших аеропортів, зокрема до Копенгагена, йдеться в повідомленні.

Зауважимо, впродовж останніх тижнів невідомі дрони систематично спричиняють значні перебої в роботі аеропортів по всій Європі. Зокрема, у вівторок, 4 листопада, через незрозумілі польоти дронів було закрито кілька бельгійських аеропортів.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.

А вже у середу, 5 листопада, місцева поліція бельгійського Остенде отримала кілька повідомлень про безпілотник, помічений над центром міста.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.