На юге Швеции из-за дронов приостановили работу аэропорта

В районе аэропорта Гетеборг-Ландветтер, что на юге Швеции, в четверг вечером заметили неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

О появлении беспилотников над аэропортом сообщило Управление гражданской авиации Швеции.

"Могу подтвердить, что дроны были замечены в Ландветтере. В настоящее время воздушное движение приостановлено", – добавил представитель управления Бьорн Ставас.

Рейсы в Гетеборг временно перенаправляют в другие аэропорты, в частности в Копенгаген, говорится в сообщении.

Отметим, в течение последних недель неизвестные дроны систематически вызывают значительные перебои в работе аэропортов по всей Европе. В частности, во вторник, 4 ноября, из-за непонятных полетов дронов было закрыто несколько бельгийских аэропортов.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

А уже в среду, 5 ноября, местная полиция бельгийского Остенде получила несколько сообщений о беспилотнике, замеченном над центром города.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – скорее всего Россия.