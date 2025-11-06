Сибига ответил Грузии: причины проблем с вступлением в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на заявления Грузии о якобы препятствовании Украиной ее вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщил МИД в соцсетях, передает "Европейская правда".

В четверг, 6 ноября, грузинский министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что Украина создает препятствия на пути Грузии в ЕС.

"Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве", – ответил на это украинский министр.

Сибига заявил, что Украина желает грузинскому народу только одного: "чтобы он в конце концов реализовал свои европейские стремления, несмотря на политику нынешнего правительства".

"Грузия – это Европа, а не "Русский мир", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Грузию больше всего среди других стран-кандидатов критиковали в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что сейчас Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".

В свою очередь посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что представленный Еврокомиссией отчет должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии.

В ответ грузинский МИД заявил, что доклад ЕК используется для "озвучивания необоснованных негативных оценок в отношении Грузии и для дальнейших политических спекуляций".

Читайте также статью "ЕвроПравды": Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.