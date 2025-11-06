Ukraine 1st Прогресивний захід
Укр Рус Eng

Посол США при НАТО назвав "пізнавальним" перший візит до України

фото
Новини — Четвер, 6 листопада 2025, 20:17 — Олег Павлюк

Посол США при НАТО Метью Вітакер у четвер повідомив про завершення свого першого на посаді візиту до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Вітакер написав, що завершив "пізнавальну поїздку до України разом із колегами-послами НАТО".

"Ця поїздка лише підтвердила, що чотири роки війни – це занадто багато. Хоча головний миротворець, президент Трамп, очолює зусилля з припинення війни, надзвичайно важливою є постійна підтримка з боку наших однодумців, союзників по НАТО", – додав він.

У межах свого візиту до України делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Посол США також повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США
Реклама: