Посол США при НАТО назвав "пізнавальним" перший візит до України

Посол США при НАТО Метью Вітакер у четвер повідомив про завершення свого першого на посаді візиту до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Вітакер написав, що завершив "пізнавальну поїздку до України разом із колегами-послами НАТО".

"Ця поїздка лише підтвердила, що чотири роки війни – це занадто багато. Хоча головний миротворець, президент Трамп, очолює зусилля з припинення війни, надзвичайно важливою є постійна підтримка з боку наших однодумців, союзників по НАТО", – додав він.

Just finished an eye-opening visit to Ukraine with my fellow NATO Ambassadors. The visit only reinforced that four years of war is four years too many. While peacemaker-in-chief President Trump is leading the efforts to end the war, continued support from our like-minded NATO… pic.twitter.com/juoEn0kZ77 – U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 6, 2025

У межах свого візиту до України делегація НАТО на чолі із Вітакером провела зустріч з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Посол США також повідомив про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.