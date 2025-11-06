Посол США при НАТО назвал "познавательным" первый визит в Украину
Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 20:17 —
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в четверг сообщил о завершении своего первого в должности визита в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.
Уитакер написал, что завершил "познавательную поездку в Украину вместе с коллегами-послами НАТО".
"Эта поездка только подтвердила, что четыре года войны – это слишком много. Хотя главный миротворец, президент Трамп, возглавляет усилия по прекращению войны, чрезвычайно важна постоянная поддержка со стороны наших единомышленников, союзников по НАТО", – добавил он.
Just finished an eye-opening visit to Ukraine with my fellow NATO Ambassadors. The visit only reinforced that four years of war is four years too many. While peacemaker-in-chief President Trump is leading the efforts to end the war, continued support from our like-minded NATO… pic.twitter.com/juoEn0kZ77– U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 6, 2025
В рамках своего визита в Украину делегация НАТО во главе с Витакером провела встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.
Посол США также сообщил о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.