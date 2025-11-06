Ukraine 1st Прогресивний захід
Посол США при НАТО назвал "познавательным" первый визит в Украину

Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 20:17 — Олег Павлюк

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в четверг сообщил о завершении своего первого в должности визита в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Уитакер написал, что завершил "познавательную поездку в Украину вместе с коллегами-послами НАТО".

"Эта поездка только подтвердила, что четыре года войны – это слишком много. Хотя главный миротворец, президент Трамп, возглавляет усилия по прекращению войны, чрезвычайно важна постоянная поддержка со стороны наших единомышленников, союзников по НАТО", – добавил он.

В рамках своего визита в Украину делегация НАТО во главе с Витакером провела встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Посол США также сообщил о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

