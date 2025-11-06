У Румунії закликали США скасувати рішення про скорочення військового контингенту

Заступник румунського міністра оборони Сорін Молдован вважає, що США повинні відмовитися від свого плану вивести сотні військовослужбовців з Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Politico.

За словами Молдована, він вважає, що рішення США щодо військового контингенту в Румунії "може бути скасоване" та "повинно бути скасоване".

"Я розумію плани нинішньої адміністрації – вони хочуть переглянути розташування сил у Європі… Це не є хорошим знаком для наших двосторонніх відносин", – сказав він.

"Нам потрібно провести більш серйозні двосторонні переговори з США, щоб нинішня адміністрація зрозуміла, що загроза існує саме на східному фланзі", – додав румунський посадовець.

Молдован погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що скорочення чисельності військ США не змінює ситуацію на оперативному рівні, але додав, що політична символічність цього кроку сам зараз "є дещо дивною".

Минулого тижня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.