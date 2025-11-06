В Румынии призвали США отменить решение о сокращении военного контингента

Заместитель румынского министра обороны Сорин Молдован считает, что США должны отказаться от своего плана вывести сотни военнослужащих из Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

По словам Молдована, он считает, что решение США по военному контингенту в Румынии "может быть отменено" и "должно быть отменено".

"Я понимаю планы нынешней администрации – они хотят пересмотреть расположение сил в Европе... Это не является хорошим знаком для наших двусторонних отношений", – сказал он.

"Нам нужно провести более серьезные двусторонние переговоры с США, чтобы нынешняя администрация поняла, что угроза существует именно на восточном фланге", – добавил румынский чиновник.

Молдован согласился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что сокращение численности войск США не меняет ситуацию на оперативном уровне, но добавил, что политическая символичность этого шага сейчас "является несколько странной".

На прошлой неделе Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, заявив, что о выводе войск речи не идет.