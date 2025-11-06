Ukraine 1st Прогресивний захід
Спикер парламента Чехии убрал с фасада флаг Украины. Теперь их там три

Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 21:26 — Олег Павлюк

Несколько фракций нижней палаты парламента Чехии, Палаты депутатов, отреагировали на решение спикера Томио Окамуры снять украинский флаг с здания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Если до решения Окамуры на здании Палаты депутатов развевался один флаг Украины, то теперь их там три – от депутатов консерваторов из ODS, либералов из STAN и Партии пиратов.

"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", – сказали в ODS.

"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", – прокомментировали в STAN.

"У нас ничего не меняется – флаг, который сегодня позорно снял Томио Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине. Героям слава", – написали в Партии пиратов.

Флаг Украины в четверг снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого в среду избрали председателем нижней палаты.

Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

