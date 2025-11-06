Спикер парламента Чехии убрал с фасада флаг Украины. Теперь их там три
Новости — Четверг, 6 ноября 2025, 21:26 —
Несколько фракций нижней палаты парламента Чехии, Палаты депутатов, отреагировали на решение спикера Томио Окамуры снять украинский флаг с здания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Если до решения Окамуры на здании Палаты депутатов развевался один флаг Украины, то теперь их там три – от депутатов консерваторов из ODS, либералов из STAN и Партии пиратов.
"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции", – сказали в ODS.
V ODS jsme se rozhodli urychleně napravit první krok nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.– ODS (@ODScz) November 6, 2025
Ukrajinská vlajka je ve Sněmovně zpět a visí z oken našeho poslaneckého klubu. 🇺🇦👍🏻 pic.twitter.com/H2lSLJI72o
"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", – прокомментировали в STAN.
Pan Okamura první den ve funkci ukázal, co jediné umí: pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. Na protest proti tomuto kroku jsme ještě dnes vyvěsili ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu. Slava Ukraini… pic.twitter.com/0OuEucREW5– Starostové a nezávislí (@starostove_cz) November 6, 2025
"У нас ничего не меняется – флаг, который сегодня позорно снял Томио Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине. Героям слава", – написали в Партии пиратов.
🇺🇦 Ukrajinská vlajka na budově Poslanecké sněmovny je symbolem.– Piráti (@PiratskaStrana) November 6, 2025
Symbolem sounáležitosti s Ukrajinou a jejím lidem, kteří už téměř čtyři roky vzdorují válečné agresi ruského diktátora Putina.
U nás se nic nemění – vlajku, kterou dnes Tomio Okamura ostudně sundal, na budovu… pic.twitter.com/RDdbA8QKSw
Флаг Украины в четверг снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого в среду избрали председателем нижней палаты.
Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.