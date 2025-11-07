Трамп говорит о прогрессе в решении войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что в урегулировании российско-украинской войны есть прогресс.

Об этом он сказал во время рабочего ужина с лидерами Центральной Азии, передает "Европейская правда".

Американский лидер повтори, что ему удалось добиться прекращения восьми конфликтов в последние месяцы.

"Мы хотим добавить к ним еще один. Это возможно", – добавил Трамп, имея в виду войну РФ против Украины.

"Мы еще не сделали этого, но, думаю, мы достигли большого прогресса", – отметил президент.

"Мы просто хотим прекращения этой войны. Мы бы хотели увидеть прекращение этой войны", – добавил Трамп.

На недавней встрече с Си Цзиньпином Трамп заявил, что Китай и США совместно работают над прекращением войны в Украине, но"иногда нужно позволить им воевать".

Дональд Трамп утверждает, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы "делать бизнес" с Соединенными Штатами.