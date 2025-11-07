Трамп розповів, що готовий послабити санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп розповів, як Іран запитував, чи можуть бути скасовані санкції США проти країни, а сам він готовий до такого кроку.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що Іран перебуває під "дуже жорсткими санкціями" з боку США, що, за його словами, "ускладнює реалізацію його планів".

"Я готовий вислухати це питання, і ми подивимося, що буде далі, але я готовий до цього", – сказав він.

Після вступу на другий термін у січні Трамп відновив свою кампанію "максимального тиску" на Іран, яка включає зусилля з метою запобігання розробці Тегераном ядерної зброї.

У червні США бомбардували іранські ядерні об'єкти.

Перед 12-денною війною між Іраном та Ізраїлем у червні обидві країни провели п'ять раундів ядерних переговорів, які натрапили на серйозні перешкоди, зокрема щодо питання збагачення урану на іранській території, яке західні держави хочуть звести до нуля, щоб мінімізувати будь-який ризик створення зброї. Це план був відхилений іранською владою.

Трамп попередив, що він накаже провести нові атаки на ядерні об'єкти Ірану, якщо Тегеран спробує відновити роботу об'єктів, які США бомбардували.

Нещодавно президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою силою".