Трамп рассказал, что готов ослабить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассказал, как Иран спрашивал, могут ли быть отменены санкции США против страны; сам он готов к такому шагу.

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что Иран находится под "очень жесткими санкциями" со стороны США, что, по его словам, "затрудняет реализацию его планов".

"Я готов выслушать этот вопрос, и мы посмотрим, что будет дальше, но я готов к этому", – сказал он.

После вступления на второй срок в январе Трамп возобновил свою кампанию "максимального давления" на Иран, которая включает усилия с целью предотвращения разработки Тегераном ядерного оружия.

В июне США бомбили иранские ядерные объекты.

Перед 12-дневной войной между Ираном и Израилем в июне обе страны провели пять раундов ядерных переговоров, которые натолкнулись на серьезные препятствия, в частности по вопросу обогащения урана на иранской территории, которое западные державы хотят свести к нулю, чтобы минимизировать любой риск создания оружия. Это план был отклонен иранскими властями.

Трамп предупредил, что он прикажет провести новые атаки на ядерные объекты Ирана, если Тегеран попытается возобновить работу объектов, которые США бомбили.

Недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран восстановит свои ядерные объекты "с большей силой".