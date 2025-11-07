Заступник міністра культури Литви розповів, як їздив до РФ після окупації Криму

Заступник міністра культури Литви Александрас Брокас сказав, що кілька разів був у Росії і відвідував столицю країни-агресора після анексії Криму в 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Політик, який почав роботу в Міністерстві культури цього тижня, каже, що не раз їздив до Росії після 2014 року, оскільки знімав фільм, що критикує кремлівський режим.

"У той час я знімав фільм про іншу велику проблему. Йдеться про війну на Південному Кавказі. Я показував і прем'єру, і сам фільм у Москві, який, до речі, дуже критичний щодо цього режиму. І це після 2014 року. Мені, безумовно, доводилося там бувати не раз. Як мінімум два прем'єрні покази мого фільму відбулися в Москві", – сказав Брокас.

Незважаючи на заклики культурної спільноти не формувати політичну команду в Міністерстві культури до призначення міністра, у вівторок до роботи в міністерстві приступили три заступники міністра – Анна Кузнецовене і Рената Курмін, а також Брокас.

Останнього піддавали критиці в публічному просторі за його попередній досвід роботи ритмологом. Цей метод вважається псевдонаукою, його розробив астроном з Росії.

Прем'єр-міністерка Інга Ругінене обіцяла найближчим часом представити кандидатуру на посаду міністра культури.

Посада міністра культури Литви залишається вакантною відтоді, як попередній очільник відомства Ігнотас Адомавічюс протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

Перед цим у Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури.