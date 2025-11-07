Заместитель министра культуры Литвы рассказал, как ездил в РФ после оккупации Крыма

Заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас сказал, что несколько раз был в России и посещал столицу страны-агрессора после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Политик, который начал работу в Министерстве культуры на этой неделе, говорит, что не раз ездил в Россию после 2014 года, поскольку снимал фильм, критикующий кремлевский режим.

"В то время я снимал фильм о другой большой проблеме. Речь идет о войне на Южном Кавказе. Я показывал и премьеру, и сам фильм в Москве, который, кстати, очень критичен в отношении этого режима. И это после 2014 года, мне, безусловно, приходилось там бывать не раз. Как минимум два премьерных показа моего фильма состоялись в Москве", – сказал Брокас.

Несмотря на призывы культурного сообщества не формировать политическую команду в Министерстве культуры до назначения министра, во вторник к работе в министерстве приступили три заместителя министра – Анна Кузнецовене и Рената Курмин, а также Брокас.

Последнего подвергали критике в публичном пространстве за его предыдущий опыт работы ритмологом. Этот метод считается псевдонаукой, его разработал астроном из России.

Премьер-министр Инга Ругинене обещала в ближайшее время представить кандидатуру на должность министра культуры.

Должность министра культуры Литвы остается вакантной с тех пор, как предыдущий глава ведомства Игнотас Адомавичюс продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

Перед этим в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, который представляет ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры.