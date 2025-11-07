Премьер Грузии жалуется на игнорирование со стороны США

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о беспокойстве из-за "своеобразного молчания в отношении Грузии" со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление грузинского премьера приводит "Грузия Online".

В то же время Кобахидзе добавил, что грузинская сторона "оптимистично настроена" относительно будущего своих отношений с Вашингтоном и в дальнейшем будет "терпеливо ждать" их ответа.

"В определенной степени мы обеспокоены тем, что санкции до сих пор не сняты и что со стороны США наблюдается своеобразное молчание в отношении Грузии. Однако мы остаемся настроены оптимистично – наше предложение находится на столе, и это предложение заключается в восстановлении стратегического партнерства. Мы и в дальнейшем будем терпеливо ждать их ответа", – сказал он.

По словам главы правительства, Грузия имеет очень четкую позицию по сотрудничеству с Соединенными Штатами: "восстановить наше стратегическое партнерство с США с чистого листа, на основе очень четкого и конкретного плана".

Напомним, в начале сентября назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили написал письмо Трампу, в котором пожаловался на недостаток внимания к его стране со стороны американской администрации.

В письме Кавелашвили уверял, что "готов сделать все возможное", чтобы восстановить стратегическое партнерство между Грузией и США.

Нынешняя власть Грузии в лице "Грузинской мечты" долгое время рассчитывала на налаживание отношений с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Но ранее в Тбилиси признавали, что никаких официальных контактов с администрацией Трампа у них не было.