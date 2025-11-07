Мартин Губер, генеральный секретарь ХСС, входящей в партийный блок вместе со своей сестринской партией ХДС канцлера Фридриха Мерца, обвиняет ультраправую партию "Альтернатива для Германии" в государственной измене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Ранее было подтверждено, что депутаты Бундестага от "АдГ" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, председатель "АдГ" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от этой партии Ганс Нойхофф на следующей неделе намерены посетить конференцию в Сочи.

"Депутаты от "АдГ" едут в Россию, чтобы поговорить с Кремлем о преследовании российских интересов. Это предательство", – заявил он.

Губер сказал, что "АдГ" уже давно стала "рупором Москвы". "Тот, кто позволяет путинским приспешникам диктовать свою политику, не патриот, а марионетка и риск для нашей страны", – заявил он.

Эксперт по вопросам внешней политики ХДС Родерих Кизеветтер также отреагировал с возмущением. Он назвал Россию "террористическим государством" и заявил, что своей поездкой политики "АдГ" сознательно делают себя инструментами в гибридной войне против Германии и Европы.

Парламентская группа "АдГ" поддерживает поездку и, по словам представителя, также покроет расходы. Целью поездки является поддержание открытых каналов коммуникации с Россией – по аналогии с существующими контактами с американскими республиканцами и окружением президента США Дональда Трампа.

Поездка не будет включать встречи с бывшим президентом Дмитрием Медведевым. Маркус Фройнмайер, заместитель лидера парламентской группы и спикер по вопросам внешней политики, объявил, что – вопреки предыдущим сообщениям – встречи с Медведевым не состоится. Источники в парламентской группе сообщили, что договоренности о встрече не было.

Перед тем трое депутатов парламента земли Саксония-Анхальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.