У Болгарії шестеро мігрантів загинули в ДТП під час втечі від прикордонників

У Болгарії втеча автомобіля з нелегальними мігрантами від прикордонників закінчилася смертельним ДТП на березі озера.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під ніч 6 листопада. Представники прикордонної поліції в районі міста Китен на півдні країни запідозрили, що в легковому автомобілі можуть бути нелегальні мігранти, а водій після того почав втечу у напряму Бургаса.

Погоня тривала майже 40 кілометрів. Водій звернув зі зручної прибережної на сільські дороги, джип прикордонників їхав за ним слідом, але не міг наздогнати. Поблизу Бургаса автомобіль-втікач спричинив ДТП і продовжив їхати.

На в’їзді до Бургаса поліція розгорнула на дорозі перешкоду з шипами. У спробі оминути її автомобіль перекинувся і скотився на берег озера.

Внаслідок ДТП шестеро мігрантів в автомобілі загинули. Живими залишились водій-громадянин Румунії і троє громадян Афганістану. Їх госпіталізували до лікарні у Бургасі, водія взяли під варту.

