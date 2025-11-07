Укр Рус Eng

У Болгарії шестеро мігрантів загинули в ДТП під час втечі від прикордонників

фото
Новини — П'ятниця, 7 листопада 2025, 12:53 — Марія Ємець

У Болгарії втеча автомобіля з нелегальними мігрантами від прикордонників закінчилася смертельним ДТП на березі озера. 

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався під ніч 6 листопада. Представники прикордонної поліції в районі міста Китен на півдні країни запідозрили, що в легковому автомобілі можуть бути нелегальні мігранти, а водій після того почав втечу у напряму Бургаса. 

Погоня тривала майже 40 кілометрів. Водій звернув зі зручної прибережної на сільські дороги, джип прикордонників їхав за ним слідом, але не міг наздогнати. Поблизу Бургаса автомобіль-втікач спричинив ДТП і продовжив їхати.

На в’їзді до Бургаса поліція розгорнула на дорозі перешкоду з шипами. У спробі оминути її автомобіль перекинувся і скотився на берег озера. 

 
БГНЕС

Внаслідок ДТП шестеро мігрантів в автомобілі загинули. Живими залишились водій-громадянин Румунії і троє громадян Афганістану. Їх госпіталізували до лікарні у Бургасі, водія взяли під варту.  

Тим часом у Греції затримали чоловіка, який перевозив мігрантів на люксових яхтах.

Також у Греції висунули звинувачення новим особам через аварію корабля з мігрантами 2023 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія інциденти
Реклама: