В Болгарии шестеро мигрантов погибли в ДТП во время побега от пограничников
Новости — Пятница, 7 ноября 2025, 12:53 —
В Болгарии побег автомобиля с нелегальными мигрантами от пограничников закончился смертельным ДТП на берегу озера.
Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Представители пограничной полиции в районе города Китен на юге страны заподозрили, что в легковом автомобиле могут быть нелегальные мигранты, а водитель после того начал бегство в направлении Бургаса.
Погоня продолжалась почти 40 километров. Водитель свернул с удобной прибрежной на сельские дороги, джип пограничников ехал за ним следом, но не мог догнать. Вблизи Бургаса автомобиль-беглец спровоцировал ДТП и продолжил ехать.
На въезде в Бургас полиция развернула на дороге препятствие с шипами. В попытке обойти его автомобиль перевернулся и скатился на берег озера.
В результате ДТП шестеро мигрантов в автомобиле погибли. Живыми остались водитель-гражданин Румынии и трое граждан Афганистана. Их госпитализировали в больницу в Бургасе, водителя взяли под стражу.
