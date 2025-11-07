В Болгарии шестеро мигрантов погибли в ДТП во время побега от пограничников

В Болгарии побег автомобиля с нелегальными мигрантами от пограничников закончился смертельным ДТП на берегу озера.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. Представители пограничной полиции в районе города Китен на юге страны заподозрили, что в легковом автомобиле могут быть нелегальные мигранты, а водитель после того начал бегство в направлении Бургаса.

Погоня продолжалась почти 40 километров. Водитель свернул с удобной прибрежной на сельские дороги, джип пограничников ехал за ним следом, но не мог догнать. Вблизи Бургаса автомобиль-беглец спровоцировал ДТП и продолжил ехать.

На въезде в Бургас полиция развернула на дороге препятствие с шипами. В попытке обойти его автомобиль перевернулся и скатился на берег озера.

БГНЕС

В результате ДТП шестеро мигрантов в автомобиле погибли. Живыми остались водитель-гражданин Румынии и трое граждан Афганистана. Их госпитализировали в больницу в Бургасе, водителя взяли под стражу.

Тем временем в Греции задержали мужчину, перевозившего мигрантов на люксовых яхтах.

Также в Греции предъявили обвинения новым лицам из-за крушения корабля с мигрантами 2023 года.