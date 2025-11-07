Меру Кракова довелось вибачатися за другу добу проблем з трамваями

Мешканці одного з районів польського Кракова другий день поспіль мали труднощі з доїздом на роботу через несправність трамвайних ліній у ранкову годину пік.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ще у четвер 6 листопада краків’яни з мікрорайону Ручай на південному заході міста змушені були добиратися на роботу з великими незручностями через несправність трамвайних ліній. Проблеми почалися з раннього ранку, а відновили рух аж о 14:00.

Замість трамвайних маршрутів, які не змогли виїхати з депо, запустили дублюючі автобуси. Проте від містян лунають коментарі, що транспорту було критично недостатньо, не всі змогли поїхати зі своєї зупинки з першої спроби через те, що автобуси приїздили вже "запакованими", і у підсумку люди потрапили на роботу з великими затримками.

У п’ятницю вранці проблема повторилася, знову через знеструмлення на лініях, що вплинуло на три трамвайних маршрути.

У мерії Кракова пояснили ситуацію тим, що на підстанції, яка забезпечує живлення ліній, сталися короткі замикання і спрацювала система автоматичного захисту, фахівцям довелось розбиратися, що стало причиною.

"Я знаю, що перебої створили проблеми для багатьох людей. Ми безперервно працюємо, щоб усунути їх якнайшвидше і відновити рух трамваїв через Червоні маки. Перепрошую за усі затримки", – написав у своїх соцмережах мер Кракова Александер Мішальський.

У жовтні несподівані відключення двічі ставалися у кількох районах чеської столиці Праги, що також призвело до зупинки трамваїв.

Тим часом у Бельгії втретє за тиждень призупиняли роботу аеропорту через невідомий безпілотник.