Мэру Кракова пришлось извиняться за вторые сутки проблем с трамваями

Жители одного из районов польского Кракова второй день подряд испытывали трудности с доездом на работу из-за неисправности трамвайных линий в утренний час пик.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Еще в четверг 6 ноября краковчане из микрорайона Ручай на юго-западе города вынуждены были добираться на работу с большими неудобствами из-за неисправности трамвайных линий. Проблемы начались с раннего утра, а восстановили движение только в два часа дня.

Вместо трамвайных маршрутов, которые не смогли выехать из депо, запустили дублирующие автобусы. Однако от горожан звучат комментарии, что транспорта было критически недостаточно, не все смогли поехать со своей остановки с первой попытки из-за того, что автобусы приезжали уже "запакованными", и в итоге они попали на работу с большими задержками.

В пятницу утром проблема повторилась, снова из-за обесточивания на линиях, что повлияло на три трамвайных маршрута.

В мэрии Кракова объяснили ситуацию тем, что на подстанции, которая обеспечивает питание линий, произошли короткие замыкания и сработала система автоматической защиты, специалистам пришлось разбираться, что стало причиной.

"Я знаю, что перебои создали проблемы для многих людей. Мы непрерывно работаем, чтобы устранить их как можно быстрее и восстановить движение трамваев через Красные маки. Извините за все задержки", – написал в своих соцсетях мэр Кракова Александер Мишальский.

В октябре неожиданные отключения дважды происходили в нескольких районах чешской столицы Праги, что также привело к остановке трамваев.

Тем временем в Бельгии в третий раз за неделю приостанавливали работу аэропорта из-за неизвестного беспилотника.