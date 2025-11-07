ЗМІ: прем'єрка Литви висуне "свого" міністра культури через провал переговорів з ультраправими

Прем’єрка Литви Інга Ругінене нібито планує номінувати на посаду міністра культури представницю своєї партії, не дочекавшись компромісної пропозиції від ультраправої "Зорі Німану".

Про це повідомляє LRT з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Співрозмовники журналістів поділилися, що Ругінене вирішила номінувати на міністра культури представницю соціал-демократів Вайду Алекнавічене і коаліційних партнерів вже поінформували про ці наміри. Питання мають обговорити у п’ятницю на зустрічі правління соціал-демократичної партії.

За словами джерел, Ругінене якийсь час сподівалася досягти компромісу з лідером "Зорі Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом щодо кандидатури на цю посаду, яка "закріплена" за партією, але вирішила діяти, тому що за місяць рішення так і не знайшли.

Нагадаємо, попередній очільник відомства Ігнотас Адомавічюс протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

Тепер у відставку пішов і нещодавно призначений заступник міністра культури Литви, оскільки стало відомо про його поїздки до Росії вже після окупації нею Криму.

На додачу, у литовському уряді залишається вакантною посада міністра оборони – після того, як Ругінене запідозрила в інтригах проти себе попередню очільницю відомства. Кандидата соціал-демократів на цю посаду вже критикують.