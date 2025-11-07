Заступник міністра культури Литви, який їздив до РФ після окупації Криму, подав у відставку

Заступник міністра культури Литви Александрас Брокас, який вступив на цю посаду у вівторок, 4 листопада, заявив, що йде у відставку.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Брокас, який недовго пробув на посаді заступника міністра культури Литви, у п’ятницю, 7 листопада, подав у відставку. Він пояснив таке рішення "почуттям відповідальності".

"Останніми днями в публічній сфері точилося багато дискусій, інтерпретацій та спекуляцій щодо моєї особи. Дещо з цього не ґрунтувалося на правді, а було скоріше нападом на мою репутацію, спрямованим не тільки проти мене, а й проти самої ідеї культури – вільної, відкритої та творчої", – сказав він.

Відтак Брокас заявив, що йде у відставку, аби принцип "культура починається з гідності" був збережений.

"Щоб міністерство могло працювати без тіні руйнування, а суспільство не мало сумнівів щодо його прозорості", – зазначив він.

Варто зауважити, що раніше політик заявив, що кілька разів був у Росії і відвідував столицю країни-агресора після окупації Криму в 2014 році.

Прем'єр-міністерка Інга Ругінене обіцяла найближчим часом представити кандидатуру на посаду міністра культури.

Посада міністра культури Литви залишається вакантною відтоді, як попередній очільник відомства Ігнотас Адомавічюс протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

Перед цим у Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури.