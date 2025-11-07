СМИ: премьер Литвы выдвинет "своего" министра культуры из-за провала переговоров с ультраправыми

Премьер Литвы Инга Ругинене якобы планирует номинировать на должность министра культуры представительницу своей партии, не дождавшись компромиссного предложения от ультраправой "Зари Немана".

Об этом сообщает LRT со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Собеседники журналистов поделились, что Ругинене решила номинировать на министра культуры представительницу социал-демократов Вайду Алекнавичене и коалиционных партнеров уже проинформировали об этих намерениях. Вопрос должны обсудить в пятницу на встрече правления социал-демократической партии.

По словам источников, Ругинене некоторое время надеялась достичь компромисса с лидером "Зари Немана" Ремигиюсом Жемайтайтисом относительно кандидатуры на эту должность, которая "закреплена" за партией, но решила действовать, потому что за месяц решение так и не нашли.

Напомним, предыдущий глава ведомства Игнотас Адомавичюс продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

Теперь в отставку ушел и недавно назначенный заместитель министра культуры Литвы, поскольку стало известно о его поездках в РФ после оккупации Крыма.

В дополнение, в литовском правительстве остается вакантной должность министра обороны – после того, как Ругинене заподозрила в интригах против себя предыдущую руководительницу ведомства. Кандидата социал-демократов на эту должность уже критикуют.