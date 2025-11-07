ЗМІ: ЄС планує створити орган для боротьби з російською дезінформацією

Європейська комісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості – органи для протидії маніпуляціям інформацією та дезінформації з боку Росії та інших авторитарних режимів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить документ у розпорядженні видання The Guardian.

Передбачається, що Європейський центр демократичної стійкості дозволить обʼєднати досвід усіх членів Євросоюзу та країн, що прагнуть членства в ЄС, для протидії іноземним маніпуляціям інформацією, втручанню та дезінформації.

"Окрім жорстокої загарбницької війни проти України, Росія також посилює гібридні атаки, ведучи боротьбу за вплив на Європу. Використовувані тактики глибоко проникають у структуру наших суспільств, що може мати довготривалі наслідки", – цитує The Guardian відповідний документ Єврокомісії.

Центр стане майданчиком для обміну інформацією між інституціями ЄС та державами-членами, раннього попередження та підвищення обізнаності громадськості про іноземні уряди, які намагаються маніпулювати інформацією, йдеться в матеріалі.

Участь у Центрі буде добровільною для держав-членів ЄС та країн, які сподіваються приєднатися до ЄС; у Єврокомісії також хочуть зробити членство відкритим для союзних держав на кшталт Великої Британії.

Ідея Європейського центру демократичної стійкості є центральною частиною так званого "щита демократії", запропонованого президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Євросоюз постійно є обʼєктом інформаційних операцій Росії, наприклад операції "Двійник", у межах якої були створені копії відомих офіційних сайтів та ЗМІ для поширення дезінформації.