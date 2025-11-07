СМИ: ЕС планирует создать орган для борьбы с российской дезинформацией

Европейская комиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости – орган для противодействия манипуляциям информацией и дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует документ в распоряжении издания The Guardian.

Предполагается, что Европейский центр демократической устойчивости позволит объединить опыт всех членов Евросоюза и стран, стремящихся к членству в ЕС, для противодействия иностранным манипуляциям информацией, вмешательству и дезинформации.

"Помимо жестокой захватнической войны против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя борьбу за влияние на Европу. Используемые тактики глубоко проникают в структуру наших обществ, что может иметь долгосрочные последствия", – цитирует The Guardian соответствующий документ Еврокомиссии.

Центр станет площадкой для обмена информацией между институтами ЕС и государствами-членами, раннего предупреждения и повышения осведомленности общественности об иностранных правительствах, которые пытаются манипулировать информацией, говорится в материале.

Участие в Центре будет добровольным для государств-членов ЕС и стран, которые надеются присоединиться к ЕС; в Еврокомиссии также хотят сделать членство открытым для союзных государств, таких как Великобритания.

Идея Европейского центра демократической устойчивости является центральной частью так называемого "щита демократии", предложенного президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Евросоюз постоянно является объектом информационных операций России, например операции "Двойник", в рамках которой были созданы копии известных официальных сайтов и СМИ для распространения дезинформации.