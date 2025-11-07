Водитель, направивший автомобиль на пешеходов во Франции и прославлявший Аллаха, был под наркотиками

Водитель, совершивший умышленный наезд на пешеходов на французском острове Олерон, в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре Ла-Рошели рассказали, что 35-летний Жан Ж., который наехал на прохожих и велосипедистов на Олероне, а затем пытался сжечь свой автомобиль, был под воздействием каннабиса. 7 ноября ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

По уточненной информации, он совершил наезд на семерых человек, из которых пятеро получили травмы и двое – 69-летний мужчина и 22-летняя девушка – до сих пор находятся в больнице и нуждаются в дополнительных операциях.

Первое время пребывания под стражей мужчина рассказывал, что "действовал по приказу Аллаха", из-за чего сначала заподозрили исламистские мотивы.

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что у него нарушено восприятие реальности, но не полностью. На последнем допросе мужчина заявил, что "слышит голоса".

Мужчина, как оказалось, родился в стране, является гражданином Франции, работает рыбаком и много лет живет на Олероне. Соседи описывают его как странного отшельника, который, вероятно, имеет проблемы с алкоголем и наркотиками.

Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября. Мужчина направил легковой автомобиль на пешеходов и велосипедистов. Сначала сообщали о 10 пострадавших.