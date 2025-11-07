У Раді підняли прапор Чехії на знак солідарності з чеськими депутатами

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в українському парламенті підняли прапор Чехії на тлі солідарності з чеськими депутатами, які повісили українські прапори на будівлі свого парламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Стефанчука, вивішений прапор є "знаком вдячності чеському народу за непохитну підтримку України у протистоянні російській агресії".

Він нагадав про солідарність, висловлену Чехією Україні з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

"Як і мільйони українців, я ніколи не забуду гостинно наданий чехами притулок і захист для наших людей", – додав спікер Ради.

Нагадаємо у четвер з будівлі чеського парламенту прапор України зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого в середу обрали головою нижньої палати.

Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.