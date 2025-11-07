В Раде подняли флаг Чехии в знак солидарности с чешскими депутатами

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в украинском парламенте подняли флаг Чехии в знак солидарности с чешскими депутатами, которые повесили украинские флаги на здании своего парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Стефанчука, вывешенный флаг является "знаком благодарности чешскому народу за непоколебимую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии".

Он напомнил о солидарности, выраженной Чехией Украине с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"Как и миллионы украинцев, я никогда не забуду гостеприимно предоставленное чехами убежище и защиту для наших людей", – добавил спикер Рады.

Напомним, в четверг со здания чешского парламента флаг Украины снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого в среду избрали председателем нижней палаты.

Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.